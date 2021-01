La notizia è arrivata nella mattinata di domenica: Theo Hernandez e Calhanoglu sono risultati positivi al Covid-19. "Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici - scrive il Milan in una nota ufficiale - sono stati posti da subito in quarantena a domicilio". Per loro dieci giorni di quarantena e poi avranno bisogno di un test negativo per poter tornare ad allenarsi

