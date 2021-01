Ieri in Italia 12.545 nuovi casi e 377 decessi

Australian Open: nuovo positivo su charter per Melbourne, altri 25 tennisti in isolamento

Nel volo da Doha a Melbourne (con 58 passeggeri a bordo), nuovo caso di positività riscontrato. Sul charter erano presenti anche 25 tennisti (la positività non coinvolge giocatori), che dovranno restare in isolamento per 14 giorni nelle loro stanze d'albergo senza poter uscire per allenarsi, come comunicato dagli organizzatori del torneo. Sabato le positività su due voli (Los Angeles-Melbourne e Abu Dhabi-Melbourne) erano state 3, con 47 tennisti posti in isolamento. QUI PER L'APPROFONDIMENTO