Nel pomeriggio Dries Mertens è ritornato in campo dopo l'infortunio, la sera si è scatenato in casa con la moglie. Balletto, travestimento e... tik tok! Anche l'attaccante azzurro si diverte con il social del momento, insieme a Kat Kerkhofs. I due iniziano a ballare in pigiama, con Mertens che mantiene in mano un bicchiere di vino. Con il cambio di musica cambia anche l'outfit, con i due che si ritrovano vestiti con abiti da discoteca e truccati. Una sfida social accolta da Dries anche per ammazzare il tempo, considerando che di questi tempi non si può uscire per andare a divertirsi. "Mi sentivo giù per la quarantena e lui mi ha lasciato truccare e raccogliere una sfida tik tok. Dio, amo quest'uomo", ha infatti scritto la moglie dell'attaccante belga su Instagram.