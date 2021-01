A Reggio Emilia Andrea Pirlo non potrà contare su Dybala e Demiral, assenze che si sommano ai tre giocatori ancora positivi al coronavirus (De Ligt, Alex Sandro e Cuadrado). Emergenza in difesa: tra i convocati per la Supercoppa figurano i giovani Dragusin, Di Pardo, Fagioli e Ranocchia

Dopo due edizioni consecutive al caldo dell'Arabia Saudita, Gedda prima, Riad poi, la Supercoppa, che dal 1988 mette di fronte i vincitori dello scudetto e quelli della Coppa Italia, torna in Italia. Stavolta lo scenario sarà quello certamente più freddo ma ugualmente affascinante di Reggio Emilia e del suo impianto sportivo, lo "Stadio del Tricolore".

Juve, non convocati Dybala e Demiral

La Juve, reduce dal ko con l'Inter, dovrà vedersela col Napoli che ha tramortito la Fiorentina. Tante le assenze per Pirlo, che ha dovuto escludere dalla lista dei convocati Dybala e Demiral, oltre a De Ligt, Alex Sandro e Cuadrado che non si sono ancora negativizzati dopo aver contratto il Covid. Per il difensore turco si tratta di un problema di carattere muscolare, una cicatrice infiammata. I bianconeri dovrebbero quindi scendere in campo con un 4-4-2 che con tutta probabilità vedrà Danilo, Bonucci, Chiellini e Bernardeschi davanti a Szczesny; con Chiesa, Arthur, Bentancur e Mckennie a centrocampo. In attacco Morata e Ronaldo.