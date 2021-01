Kulu con CR7, Gattuso non cambia: così Juve-Napoli

Emergenza difensiva per Pirlo, che deve fare a meno di Demiral oltre a De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro ancora out per Covid. Bernardeschi potrebbe fare l'esterno basso a sinistra, mentre in attacco Kulusevski è favorito su Morata. Gattuso ritrova Di Lorenzo a destra e poi conferma i protagonisti del successo sulla Fiorentina, con Mertens che parte dalla panchina Condividi:

La Juventus, squadra che detiene lo scudetto, e il Napoli, vincitrice dell'ultima Coppa Italia, si sfidano per la finale della Supercoppa Italiana: fischio d'inizio alle ore 21 al Mapei Stadium. In palio ci sarà il primo trofeo della stagione, il secondo che si giocheranno queste due squadre in partita secca nel giro di pochi mesi. A giugno il Napoli vinse il primo titolo post-lockdown, battendo ai rigori proprio la Juventus in finale di Coppa Italia. Ad agosto, invece, i bianconeri hanno festeggiato il nono scudetto consecutivo con Sarri in panchina, prima della rivoluzione e dell'arrivo di Andrea Pirlo. L'ex centrocampista campione del mondo insegue il suo primo successo da allenatore, sfidando il suo grande compagno di squadra, al Milan e in Nazionale, Rino Gattuso.

La probabile formazione della Juventus vedi anche Supercoppa, l'albo d'oro del trofeo Solito assetto tattico per Andrea Pirlo, che riproporrà il suo 4-4-2 soggetto poi a rotazioni tra difesa e centrocampo. Pesanti le assenze per Covid di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt. Fuori dai convocati anche Demiral e Dybala: l'allenatore bianconero sarà quindi costretto a rivedere qualcosa. Davanti a Szczesny, ci saranno Danilo, Bonucci, Chiellini e Bernardeschi. A centrocampo spazio per Arthur al fianco di Bentancur, con Chiesa a destra e McKennie a partire dalla sinistra. In avanti probabile tandem composto da Kulusevski e Cristiano Ronaldo. JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.