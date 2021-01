Primo allenamento da rossoneri per Mario Mandzukic e Soualiho Meité. L'attaccante ex Juve e il centrocampista ex Torino subito assieme al resto del gruppo in vista della prossima sfida di campionato contro l'Atalanta. Il croato ha giocato tutta la partitella contro la Primavera: nessun gol ma si è mosso bene

