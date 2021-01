In un confronto con l'allenatore, la squadra ha confermato la vicinanza al team manager Gombar e al Global Chief Officer Manolo Zubiria, sollevati dai rispetti incarichi dopo il caos del sesto cambio in Coppa Italia. Problemi fisici per Pedro e Mkhitaryan: sono in dubbio per sabato

Una gara da non sbagliare per non compromettere la propria avventura alla guida della Roma. Paulo Fonseca sa che quella di sabato contro lo Spezia (ore 15, Sky Sport SerieA) sarà la prima di una serie di partite decisive per il suo futuro sulla panchina giallorossa, perché nonostante la fiducia recentemente incassata dalla dirigenza è chiaro che in caso di ulteriori passi falsi la posizione del portoghese potrebbe tornare a essere messa in discussione. Una sfida che arriva in un momento molto delicato per la Roma, reso già difficile dalla sconfitta nel derby e dall'eliminazione contro lo Spezia, ma giunto quasi all'implosione dopo il caos legato alle sei sostituzioni effettuare contro i liguri. Un errore che ha portato alla cacciata del team manager Gianluca Gombar e al Global Chief Officer Manolo Zubiria, considerati i principali responsabili del 'pasticciaccio brutto' dell'Olimpicio. Una mossa che, però, non è piaciuta ad alcuni giocatori della Roma, molti dei quali dal peso rilevante nello spogliatoio, particolarmente legati alla figura di Gombar per il lavoro svolto dall'ex team manager, come espresso ad esempio da Pau Lopez in una storia sul proprio profilo Instagram nelle ultime ore. A tal punto che prima dell'allenamento di oggi, a Trigoria è andato in scena un accesso confronto con Fonseca, durante il quale qualcuno avrebbe anche chiesto il reintegro di Gombar.