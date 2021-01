Serie A, 19^ giornata: curiosità e statistiche

Due soli i precedenti sin qui, con altrettante vittorie del Torino e senza gol al passivo. La squadra di Filippo Inzaghi ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato dopo aver incassato un solo ko nei precedenti sette turni mentre il Toro del neo allenatore Nicola ha vinto solo due delle prime 19 giornate di campionato (7N, 9P). Occhio alle palle inattive: solo Milan (16) e Inter (12) hanno segnato più di Benevento e Torino (entrambe a 10) in questo modo in Serie A. Partita da ex per Iago Falque , unico giocatore a segno in entrambe le sfide tra Benevento e Torino in Serie A: rete decisiva nei minuti di recupero nel primo match del settembre 2017 e primo gol nel 3-0 del gennaio 2018.

Roma-Spezia, sabato 23 gennaio, ore 15

Le due squadre tornano a sfidarsi a quattro giorni dal confronto di Coppa Italia, vinto per 2-4 dai liguri, e lo fanno per la prima volta nella loro storia in Serie A. Lo Spezia arriva al match da tre risultati utili di fila in campionato mentre la squadra di Fonseca è a 34 punti ed è chiamata a migliorare lo score totalizzato nel girone d’andata, quando chiuse la prima parte di stagione a quota 35. Curiosità: la Roma ha subito il 73% dei gol in questo campionato nel secondo tempo (19 su 26), percentuale record nel torneo in corso. Lo Spezia nella seconda parte di gara ha incassato 22 reti, in assoluto meno solo del Torino (24).

Milan-Atalanta, sabato 23 gennaio, ore 18

Incontro numero 119 in Serie A tra le due squadre e precedenti che sorridono ai rossoneri: il Milan ha ottenuto infatti 51 vittorie contro le 24 dell'Atalanta, 43 i pareggi. Nelle ultime 10 sfide con i nerazzurri, però, per il Milan è arrivata una sola vittoria (poi 6 pareggi e 3 sconfitte) e il successo a San Siro contro i bergamaschi manca dal gennaio 2014. Da quando la vittoria vale tre punti, Milan e Atalanta si sono affrontate una sola volta nella 19^ giornata: è accaduto nel gennaio 2015, vittoria dei nerazzurri a Milano 1-0. Con un altro successo, il Milan raggiungerebbe quota 14 eguagliando il suo miglior girone di andata in Serie A a 20 squadre (1950/51): in quella stagione vinse lo scudetto. Pioli ha vinto 6 delle 14 sfide con Gasperini: in caso di nuovo successo, l'allenatore nerazzurro diventerebbe l'allenatore più battuto da quello rossonero in Serie A. Infine occhio a Ibrahimovic, che insegue quota 500 gol in carriera con tutti i club (in tutte le competizioni): lo svedese è attualmente a 498.

Udinese-Inter, sabato 23 gennaio, ore 18

Inter nettamente in vantaggio nei precedenti con l'Udinese: in totale 47 vittorie nerazzurre, 26 pareggi e 21 successi bianconeri. Anche la tradizione recente è favorevole all'Inter, che ha vinto 9 delle ultime 11 partite giocate contro i friulani e non ha mai subito gol nelle ultime 5 sfide. Nelle ultime 7 gare interne, l'Udinese ha conquistato un solo punto contro l'Inter: dal 2013/14, tra le squadre affrontate almeno due volte in casa in Serie A, quella nerazzurra è la formazione contro cui i bianconeri hanno fatto peggio. Nelle ultime tre stagioni, l'Udinese ha sempre vinto la gara che chiude il girone di andata: l'ultima sconfitta è arrivata nel gennaio 2017 proprio contro l'Inter. Attacco più che prolifico per i nerazzurri, che hanno segnato 45 gol nelle prime 18 giornate (nei principali 5 campionati europei meglio solo il Bayern Monaco con 48 reti): in una Serie A a 20 squadre, hanno fatto meglio solo nella stagione 1951/52 (48 gol in 19 partite). Infine un dato interessante sui corner: l'Inter è la squadra che ha segnato più gol su calcio d'angolo (8), mentre l'Udinese è l'unica a non aver subito alcuna rete su questa situazione di gioco.

Fiorentina-Crotone, sabato 23 gennaio, ore 20:45

Incrocio numero 5 in Serie A tra le due squadre: nei 4 precedenti sono arrivate due vittorie per la Fiorentina, un pareggio e un successo del Crotone. I viola hanno segnato almeno un gol in tutti gli incontri e sono imbattuti in casa. Con una vittoria, la squadra di Prandelli eguaglierebbe lo stesso bottino ottenuto a questo punto del campionato nella passata stagione (21 punti e 5 vittorie). Cerca di invertire la rotta il Crotone, che in Serie A non vince una partita in trasferta dall'aprile 2018: la squadra calabrese è quella che in questo campionato ha ottenuto il minor numero di punti fuori casa (2). Tra i possibili protagonisti in casa viola c'è Callejon: l'ex Napoli è l'unico giocatore della rosa della Fiorentina ad aver già segnato al Crotone in Serie A.