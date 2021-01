Un appuntamento preso tempo fa, utile per gettare le basi per un nuovo accordo. Si spiega così la visita di Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, nella sede dell’Inter. La volontà di incontrarsi era stata già manifestata negli scorsi mesi, ma la pandemia ha cambiato i programmi iniziali. In ogni caso, il confronto è stato positivo: il giocatore ha confermato la volontà di restare in nerazzurro e il club ha ribadito di voler adeguare il contratto del giocatore, anche in segno di riconoscenza dopo le tante richieste ricevute. Su tutte, quelle del Barcellona che potrebbe comunque considerarlo un’opzione concreta per il dopo Messi. I discorsi non hanno toccato cifre specifiche ma sono stati più generali: presto dunque le parti si riaggiorneranno per entrare nel dettaglio della questione.