Arrivano buone notizie per Stefano Pioli a 48 ore dalla sfida di San Siro con l'Atalanta: Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare effettuato in mattinata, Theo Hernadez è stato invece catalogato come 'falso positivo'. I tre giocatori possono così riprendere regolarmente gli allenamenti

CORONAVIRUS, LE NEWS IN DIRETTA