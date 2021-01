3/20 ©Ansa

"BATISTUTA ALL'OSPEDALE, EDMUNDO AL CARNEVALE". Inevitabile il coro negli stadi italiani. In compenso, la Fiorentina attivò il vice di Trapattoni, Romano Fogli, che partì a febbraio insieme al calciatore per il Brasile, allo scopo di assicurarsi che - perlomeno - continuasse a tenersi in forma. Per sette giorni visse nella casa di Edmundo, imponendogli allenamenti al mattino e al pomeriggio. "Fu super professionale - spiegò Fogli in un'intervista - io me ne tornai in Italia tre giorni prima di lui, lasciandolo libero per la grande sfilata".