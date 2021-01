Ieri in Italia 8.561 nuovi casi e 420 vittime

Iss: “Variante brasiliana a Varese, se confermata è primo caso”

Il Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità è in attesa del campione proveniente da Varese per poter completare la sequenza dell'intero genoma e confermare che il caso individuato presso il Laboratorio di Microbiologia, ospedale di circolo e fondazione Macchi di Varese e l'Ats Insumbria, sia della cosiddetta "variante brasiliana", come è emerso dalle prime analisi. Lo ha reso noto l'Iss in una nota, spiegando che “in caso di conferma sarebbe il primo ritrovamento in Italia”.