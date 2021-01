Buone notizie per Rino Gattuso, che da sabato ritroverà sul campo Viktor Osimhen. L'esito del tampone è infatti negativo: l'attaccante nigeriano del Napoli potrà comunque tornare ad allenarsi. Ad annunciarlo è stato il club campano su Twitter. Osimhen era positivo dall'1 gennaio, quando è tornato a Napoli dalla Nigeria dopo una festa di compleanno in cui non sono state rispettate le norme antivirus. Da allora il 22enne di Lagos si trovava in isolamento nella sua casa di Posillipo. L'ultima partita giocata dall'attaccante risale all'8 dicembre a Bologna, in una gara vinta 1-0 dal Napoli con un suo gol. Poi l'infortunio alla spalla in nazionale, il recupero in Belgio, il Capodanno a casa in Nigeria e il Covid. Da sabato potrà tornare ad allenarsi a Castel Volturno, in vista di un suo rientro in campo.