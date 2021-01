Due casi di positività al Covid-19 nello staff giallorosso a poche ore dalla partita contro lo Spezia (diretta sabato 23 gennaio alle 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). Tesserati già in isolamento. Squadra in bolla

Due membri dello staff della Roma sono risultati positivi al Covid-19. Lo hanno evidenziato i test effettuati dalla società nelle ore che precedono la partita di campionato contro lo Spezia di sabato 23 gennaio alle 15 ( (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). I due tesserati in questione sono già in isolamento. Il gruppo squadra della Roma entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari. La squadra eviterà così di avere contatti con il mondo esterno ma potrà comunque allenarsi e disputare le partite.