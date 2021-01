Roma-Spezia, Borja Mayoral dal 1'. Le probabili

All'Olimpico la Roma torna ad affrontare lo Spezia a pochi giorni dal match che ha mandato in tilt l'ambiente giallorosso. Fonseca non convoca Dzeko e Mkhitaryan e non può contare su Mancini. Italiano è senza Nzola e lo squalificato Vignali. Diretta Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 15 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A Condividi:

Roma-Spezia, che apre il programma del sabato, è una partita da cui possono dipendere i destini di Fonseca, Dzeko e... Max Allegri. Dopo il caos generato dal brutto ko nel derby e dalla sconfitta prima sul campo e poi a tavolino in Coppa Italia (per i 6 campi proprio contro lo Spezia), l'allenatore portoghese ha deciso di non convocare l'attaccante bosniaco, alle prese con una contusione che probabilmente in un altro contesto non lo avrebbe "bloccato". Una decisione che apre scenari di mercato per Edin, nel caso in cui la rottura dovesse rivelarsi insanabile. D'altra parte, un altro ko rimediato dallo Spezia potrebbe mettere a rischio la posizione dello stesso tecnico giallorosso, su cui aleggia il fantasma di Allegri, primo candidato a sostituirlo. DIfficile prevedere cosa possa accadere in caso di pareggio. L'unica certezza è che vale la pena seguire in diretta questa sfida, trasmessa su Sky Sport Serie A dalle 15.

Roma, Dzeko e Mkhi out. Squalificato Mancini approfondimento Dzeko, out con lo Spezia e tensioni con Fonseca Il remake - versione campionato - della sfida di Coppa Italia che è stata persa prima sul campo e poi a tavolino (decisione ufficiale del Giudice Sportivo) scatenando il caos nell'ambiente giallorosso. Si apre così il sabato di Serie A, all'Olimpico, con Fonseca nell'occhio del ciclone: il portoghese è stato sì confermato, ma un'eventuale ko agiterebbe molto le acque. Giallorossi in emergenza, visti i problemi di Dzeko (non sarà della partita a causa di una contusione, ha spiegato Fonseca) e di Mkhitaryan, anche lui escluso dai convocati. Al posto dell'armeno dovrebbe giocare Carles Perez. Pedro è in dubbio e verrà valutato all'ultimo. Squalificato Mancini, in difesa tocca a Kumbulla. Juan Jesus e Fazio non convocati per scelta tecnica. In panchina ci saranno Farelli, Fuzato, Santon, Bruno Peres, Feratovic, Cristante, Diawara, Darboe, Podgoreanu, Providence e Tall.

ROMA (3-4-2-1) Probabile formazione: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca