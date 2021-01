Roma-Spezia, dove vedere la partita in tv

Per la Roma l'obiettivo è trovare immediatamente la rivincita e provare a dimenticare la cocente eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, per lo Spezia è l'occasione per bissare il successo ottenuto in settimana e stupire ancora. Nella 19^ giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata, si affrontano nuovamente le squadre di Fonseca e Italiano. I giallorossi, un solo punto nelle ultime due partite e reduci dalla pesantissima sconfitta nel derby con la Lazio, vogliono vincere per mantenersi in zona Champions e allontanare i dubbi sul futuro di Fonseca in panchina. I liguri, in striscia positiva da tre gare di fila, sognano un altro risultato di prestigio per allontanare ulteriormente la zona retrocessione.