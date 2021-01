Italiano: "Perdere fa male, ma percorso ottimo"

L'allenatore bianconero diviso tra la delusione per la sconfitta nel finale e la soddisfazione per l'ottimo girone d'andata: "Perdere in questo modo fa male, ma abbiamo la consapevolezza di poter mettere in difficoltà anche le grandi. Non dovevamo subire gol all'ultimo minuto, ma rimane l'ottima prestazione"

Da una parte la delusione per la sconfitta maturata nei minuti di recupero, dall'altra la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta verso la salvezza. Sentimenti a metà per Vincenzo Italiano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta del suo Spezia per 4-3 sul campo della Roma: "In questo momento ho la rabbia per non essere riuscito a portare a casa punti, perdere in questo modo fa male, ma abbiamo la consapevolezza di poter mettere in difficoltà le grandi squadre. Chiudiamo il girone d'andata a 18 punti, la strada è lunga ma finora abbiamo fatto un ottimo cammino. Abbiamo una nostra identità che vogliamo portarci dietro anche nel girone di ritorno. Peccato perchè l'avevamo recuperata, merito ai ragazzi, non dovevamo subire gol all'ultimo minuto ma rimangono le ottime prestazioni in coppa e in campionato".