Fiorentina-Inter è stata sospesa al 17' e rinviata a data da destinarsi dopo il malore di Edoardo Bove . Impossibile riprendere a giocare, con i calciatori di entrambe le squadre sotto choc in attesa di conoscere le condizioni del 22enne centrocampista. Dopo una notte all'ospedale Careggi di Firenze l'ex Roma è stato estubato, è cosciente e, cosa più importante, non ha riportato danni neurologici e cardiologici ( clicca qui per tutte le news col nostro liveblog ). Dopo la grande paura si può allora iniziare a ragionare sulle ipotesi per il recupero della partita interrotta del Franchi.

Gli ultimi 73' del match a febbraio?

Si ripartirà dal 17' sul risultato di 0-0 e andranno giocati gli ultimi 73' di partita (recupero escluso). Ma quando? Molto probabilmente se ne riparla a febbraio, con il 12 o il 19 (entrambi mercoledì) come ipotesi più plausibili. Molto però dipenderà dal percorso delle due squadre nelle coppe: qualora Inter e Fiorentina riuscissero a entrare nelle prime 8 del girone unico rispettivamente di Champions League e Conference, a quel punto non avrebbero impegni europei in quel mese, con gli ottavi di finale in programma a marzo. Più problematico trovare una collocazione se invece i Viola o i nerazzurri dovessero passare dagli spareggi: i playoff della Champions, infatti, sono in programma l'11/12 febbraio (andata) e il 12/19 (ritorno), mentre quelli di Conference il 13 e il 20. E' chiaro che a quel punto non sarebbe possibile concludere Fiorentina-Inter in quel periodo e bisognerebbe pensare a una soluzione alternativa.