L'allenatore portoghese scaccia le difficoltà e commenta l'abbraccio con la squadra dopo la rete del 4-3 di Pellegrini: "Abbiamo dimostrato di essere tutti insieme. Spero che ora venga rispettata di più la Roma, non Fonseca". E sull'esclusione di Dzeko: "Non voglio commentare, conta quello che ha fatto la squadra" ROMA-SPEZIA 4-3, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Una partita che può valere una stagione e che in un certo senso la rappresenta: dall'ottima partenza con il doppio vantaggio sullo Spezia, passando per la rimonta dei bianconeri e conclusasi con il gol vittoria nei minuti di recupero di Pellegrini. Un 4-3 pirotecnico che salva la panchina di Fonseca, fortemente in bilico dopo la sconfitta in Coppa Italia di martedì scorso proprio ad opera della formazione allenata da Vincenzo Italiano. Oggi la Roma ha dimostrato di essere con il proprio allenatore, come testimoniato dal significativo abbraccio tra il gruppo e lo stesso Fonseca subito dopo la rete di Pellegrini. Decisivo proprio il numero 7 giallorosso, che nonostante un affaticamento muscolare, ha stretto i denti per tutti i 90 minuti e ha risolto una partita che dopo il 3-3 si era complicata moltissimo. La Roma lascia alle spalle il momento difficile e va avanti, unita con il suo allenatore.

"Abbiamo dimostrato di essere tutti insieme" leggi anche El Shaarawy-Roma, slittano le visite mediche Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia, Paulo Fonseca ha raccontato l'abbraccio di gruppo con tutta la squadra, dopo la rete decisiva di Pellegrini: "Sarebbe stata un'ingiustizia non vincere questa partita, l'abbiamo meritata. Lo Spezia non ha creato le occasioni per segnare tre gol e questo risultato non ci rende giustizia. L'abbraccio è stato un momento di squadra, abbiamo dimostrato di essere tutti insieme".

"Dzeko? Non voglio aggiungere nulla, conta la squadra" leggi anche Dzeko, out con lo Spezia e tensioni con Fonseca Abbraccio che non comprendeva ovviamente Edin Dzeko, non presente in campo dopo la mancata convocazione di ieri. Assenza dovuta a una contusione subita nei giorni scorsi dall'attaccante bosniaco, ma anche al rapporto conflittuale con lo stesso Fonseca che si è inasprito ulteriormente nelle ultime ore. Sul capitano giallorosso, l'allenatore portoghese è chiaro: "Ne ho parlato ieri in conferenza stampa, non voglio aggiungere nulla. Quello che conta è quello che la squadra ha dimostrato sul campo, è stata una grande vittoria".