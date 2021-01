Udinese-Inter, dove vedere la partita in tv

I bianconeri di Gotti, reduci dal buon pareggio nel recupero contro l'Atalanta, cercano un altro risultato positivo per allontanare la zona retrocessione contro i nerazzurri di Conte, che vogliono dare seguito alla bella vittoria nerl derby d'Italia con la Juve per continuare a inseguire la vetta. Squadra in campo alle 18, diretta su Sky Sport 253

Udinese e Inter al giro di boa, le due squadre si affrontano nella 19^ giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata. Un match che ultimamente ha regalato poche gioie ai bianconeri e parecchi sorrisi ai nerazzurri, che contro i friulani hanno vinto in 9 delle ultime 11 uscite. L'Udinese di Gotti, reduce da un momento piuttosto complicato, in settimana ha conquistato un punto che dà morale nel recupero contro l'Atalanta e adesso cerca un nuovo risultato positivo per allontanare la zona retrocessione, sulla quale i punti di vantaggio sono appena 4. Ma l'Inter di Conte vuole continuare la rincorsa alla vetta della classifica e dopo la convincente vittoria nel derby d'Italia con la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi.