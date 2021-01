A un mese dal derby di campionato, Milan e Inter sono attese da un calendario che nel caso dei nerazzurri non prevede impegni europei. Le due squadre si affronteranno prima in Coppa Italia (quarti di finale, il 26 gennaio). Tre le trasferte per Pioli: Bologna, Spezia e Stella Rossa. Conte si sposterà soltanto per affrontare Udinese e Fiorentina

MILAN, PIOLI RITROVA THEO, REBIC E KRUNIC