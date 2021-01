Inzaghi: "Contratto è pronto, lo sono anche io"

Stanco e senza voce ma felice Simone Inzaghi al termine della gara vinta con il Sassuolo, quarto successo consecutivo in campionato e quinto considerando anche il match di Coppa Italia con il Parma: " Sicuramente questo con il Sassuolo era un esame complicato perché loro giocano bene al calcio e noi avevamo giocato 48 ore fa, ma abbiamo fatto un’ottima gara - dice - E’ la quinta vittoria consecutiva , il campionato è difficile eanche stasera eravamo in emergenza ma ho dei ragazzi straordinari che passano sopra tutto ". Il derby match della svolta? " Sappiamo cosa rappresenta il derby, siamo stati contenti di vincerlo ma poi dovevamo preparare il Parma in Coppa Italia, poi il Sassuolo, è una gara importante il derby ma poi già ne sono arrvate altre due e successivamente ci sarà un calendario fitto e cercheremo di fare del nostro meglio".

"Contratto? E' pronto e anche io lo sono"

approfondimento

La Lazio mette la quarta: Sassuolo battuto 2-1

Importante aver recuperato un giocatore come Correa: "Schierarlo mezz’ala è un’opzione, stasera per me ha fatto un’ottima partita perché era fuori da tempo, gli serve campo e minutaggio ma lui a me piace tantissimo". Il discorso passa sul rinnovo di contratto che sembra imminente: "Vi avvertirò, non so quando firmeremo, Lotito mi ha detto che il contratto è pronto, lo aspetterò con fiducia, anche io sono pronto".

"Immobile leader, ha giocato con un antidolorifico"

Infine su Immobile che ha deciso ancora una volta la gara; "Stasera ha giocato con un antidolorifico e in questo momento non può allenarsi con continuità perché ha un problemino alla caviglia, è il nostro leader e provo a utilizzarlo sempre. Lo stesso Caicedo ha dovuto fare un antidolorifoco altrimenti non sarebbe venuto nemmeno in panchina".