Lazio-Sassuolo, le probabili: Caicedo con Immobile

Inzaghi è senza Luiz Felipe e Luis Alberto: Patric e Akpa Akpro favoriti per partire dall'inizio, in avanti Caicedo con Immobile. De Zerbi perde Chiriches per squalifica ma ritrova Obiang: possibile nuova esclusione per Boga. Calcio d'inizio alle 18, diretta su Sky Sport Serie A PROBABILI FORMAZIONI 19^ GIORNATA - I CAMPETTI Condividi:

Momenti opposti per le due squadre: la Lazio, reduce da tre vittorie di fila in campionato e dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, è lanciatissima dopo il netto 3-0 nel derby con la Roma e vuole continuare la rincorsa alla zona Champions; il Sassuolo, un solo punto nelle ultime due uscite, è in frenata dopo una prima parte di stagione parecchio positiva. Una sfida, quella valida per la 19^ giornata di Serie A, che storicamente regala gol e spettacolo: squadre in campo all'Olimpico alle ore 18, diretta su Sky Sport Serie A.

La probabile formazione della Lazio LAZIO Inzaghi: "Con il Sassuolo due assenze pesanti" A caccia del quarto successo consecutivo, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con un paio di assenze pesanti: non ci saranno, infatti, Luiz Felipe e Luis Alberto. Il primo, out circa due mesi, sarà sostituito da Patric, pronto a giocare insieme ad Acerbi e Radu nella linea difensiva davanti a Reina. Al posto dello spagnolo, operato di appendicite, in mezzo al campo Akpa Akpro favorito su Pereira: a completare il reparto anche Leiva e Milinovic-Savic, con Lazzari e Marusic sugli esterni. In attacco, Caicedo pronto ad affiancare Immobile. LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile. All: Inzaghi