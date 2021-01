Inzaghi: "Luiz Felipe e Luis Alberto ko pesanti"

L'allenatore biancoceleste alla vigilia della sfida col Sassuolo: "Veniamo da un ottimo periodo, però sono dispiaciuto per le pesanti assenze di Luiz Felipe e Luis Alberto. Purtroppo dopo il lockdown non abbiamo mai avuto la squadra al completo. Il Sassuolo è un avversario temibile, ci ha sempre messo in difficoltà. Mercato? Valuteremo se prendere un difensore per sostituire Luiz Felipe"

Dopo la vittoria nel derby e il passaggio del turno in Coppa Italia, la Lazio si prepara ad affrontare un'altra gara difficile contro il Sassuolo. I biancocelesti sono avanti di un punto in classifica rispetto alla squadra di Roberto De Zerbi, avversario comunque sempre insidioso. Simone Inzaghi ha presentato così la partita dell'Olimpico: "Veniamo da un ottimo periodo, una bellissima striscia di vittorie, però poi ci sono stati degli imprevisti come quelli di Luiz Felipe e Luis Alberto. Ma guardiamo avanti, perché il Sassuolo è un avversario temibile, una squadra che in questi anni ci ha sempre reso la vita difficile, che ha giocatori di qualità e fa un bel calcio. Dovremo mettere cattiveria, determinazione e aggressività come fatto nelle ultime due partite".

"Dopo il lockdown mai con la squadra al completo"

"Se ora inizia il nostro campionato? Sì. Ma abbiamo alle spalle già 18 partite più le 6 di Champions e quella di Coppa Italia - prosegue Inzaghi - Ci manca qualche punto, ma abbiamo fatto un ottimo cammino europeo. I giocatori sanno cosa rappresenta la Lazio per me, vedono che do il massimo e che finisco le partite senza voce. La grande svolta per noi è avere tutti i soldati sempre arruolabili, ma dopo il lockdown non è mai successo. Ora abbiamo subito un rallentamento, la perdita di Luiz Felipe è pesante e spero che Luis Alberto torni presto perché è unico nel modo di interpretare le partite nel nostro sistema. Ma siamo abituati alle defezioni e faremo comunque bene".