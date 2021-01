Verona-Napoli, Mertens dal 1': le probabili

Al Bentegodi gli uomini di Juric vogliono concludere al meglio il girone di andata contro la squadra di Gattuso, in cerca di riscatto dopo la sconfitta in Supercoppa con la Juve. Osimhen tra i convocati. Kalinic favorito su Di Carmine tra i gialloblù, nel Napoli Mertens pronto a partire dal 1'. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Sky Sport Serie A PROBABILI FORMAZIONI 19^ GIORNATA - I CAMPETTI Condividi:

Il Verona per ripartire dopo la sconfitta dell'ultimo turno a Bologna e concudere al meglio un girone di andata più che positivo, il Napoli per dimenticare il ko in Supercoppa con la Juve e ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato, con il terzo posto in classifica nel mirino. Partita interessante al Bentegodi, dove alle ore 15 (diretta su Sky Sport Serie A) le squadre di Juric e Gattuso si affrontano nella 19^ giornata di Serie A.

La probabile formazione del Verona vedi anche Serie A, le partite di oggi della 19^ giornata 27 punti dopo le prime 18 giornate, Ivan Juric vuole un risultato di prestigio contro il Napoli per concludere il girone di andata subito alle spalle delle big del campionato. Qualche assenza per l'allenatore gialloblù, che dovrà fare a meno di diversi elementi soprattutto in mezzo al campo: per questo, con Veloso out e Tameze non ancora al meglio, dovrebbe essere adattato in mediana Dawidowicz insieme a Ilic, con Faraoni e Lazovic sugli esterni. Nel terzetto di difesa spazio a Gunter, Magnani e Dimarco, confermato dunque basso. In avanti Kalinic in vantaggio su Di Carmine: alle spalle del croato Zaccagni e Barak. VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Magnani, Dimarco; Faraoni, Ilic, Dawidowicz, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic. All: Juric