Serie A, le partite di oggi della 19^ giornata

Cinque le partite in programma oggi per l’ultimo turno del girone d’andata di Serie A. Juventus-Bologna aprirà la giornata alle 12.30, mentre alle 15 giocheranno Verona-Napoli e Genoa-Cagliari. Alle 18 spazio a Lazio-Sassuolo, e chiusura alle 20.45 con Parma-Sampdoria

Terzo giorno di partite in questa 19^ giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata. Dopo Benevento-Torino di venerdì sera e i quattro anticipi del sabato, oggi andranno in scena altre 5 gare che chiuderanno la giornata. Si inizia con la Juventus che ospiterà il Bologna all’Allianz Stadium alle 12.30, mentre il Napoli sarà impegnato in casa del Verona alle 15, stesso orario di Genoa-Cagliari. Alle 18 si sfideranno invece Lazio e Sassuolo allo stadio Olimpico. Parma-Sampdoria chiuderà la giornata alle 20.45. Alle 14, alle 17 e alle 20 appuntamento con Alessandro Bonan alla guida di “Sky Calcio Show”: in studio Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni. A Fabio Caressa e i suoi ospiti i commenti delle gare disputate, dalle 22.45 con “Sky Calcio Club”. In studio ci saranno Stefano De Grandis e Dalila Setti, con Beppe Bergomi, Sandro Piccinini, Luca Marchegiani e Paolo Di Canio (in collegamento).