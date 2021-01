Il calendario del prossimo turno: la 20^ giornata

Tante gare interessanti nella 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Si parte venerdì 29 gennaio con Torino-Fiorentina, sabato 30 in campo Milan, Juventus e Inter. Domenica 31 occhi su Atalanta-Lazio, si chiude con il posticipo tra Roma e Verona. Il programma completo del prossimo turno

Milan campione d'inverno nonostante l'ultima pesante sconfitta interna contro l'Atalanta e girone di andata in archivio: campionato al giro di boa, è già tempo di pensare al prossimo turno. Tante le partite interessanti nella 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Si giocherà in tre giorni, da venerdì 29 a domenica 31 gennaio. Ad aprire il quadro l'anticipo tra il Torino di Nicola e la Fiorentina di Prandelli, sabato 30 spazio a Milan, Juventus e Inter: la capolista impegnata alle 15 Bologna, i bianconeri alle 18 sul campo della Sampdoria e la squadra di Conte ospita il Benevento in serata. Spezia-Udinese il lunch match domenicale, nel pomeriggio tre gare: su tutte spicca Atalanta-Lazio. Il Napoli attende il Parma alle 18, positicipo serale tra Roma e Verona. Ecco il programma completo del prossimo turno.