Due giornate di squalifica e 20mila euro di multa per Antonio Conte per le frasi rivolte all'arbitro Maresca nel finale della gara contro l'Udinese: non sarà in panchina contro Benevento e Fiorentina

Il giudice sportivo ha inflitto due giornate di squalifica ad Antonio Conte per le proteste e per le frasi rivolte all'arbitro Maresca nel finale della gara contro l'Udinese. All'allenatore dell'Inter è stata anche comminata una multa di 20mila euro. Conte paga così il nervosismo degli ultimi minuti della gara disputata alla Dacia Arena, finita sullo 0-0. Prima le proteste per i 4 minuti di recupero, poi il cartellino giallo diventato rosso in seguito alle frasi dell'allenatore nei confronti del direttore di gara. "Maresca, sempre tu", aveva più volte ripetuto Conte. L'allenatore non sarà in panchina in occasione delle sfide contro Benevento e Fiorentina. Una giornata di squalifica e 5mila euro di multa anche per Lele Oriali, dirigente nerazzurro.