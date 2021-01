Battere la Spal per accedere alla semifinale di Coppa Italia : è questo l’obiettivo della Juventus di Andrea Pirlo, impegnata mercoledì alle ore 20.45 allo Stadium. "Questo match nasconde tante insidie perché affrontiamo una squadra di Serie B , però se guardiamo anche i campionati esteri ci sono state tante sorprese, Bayern e Real sono stati eliminati con squadre di serie inferiori. Bisogna pensare che sarà una partita difficile, servirà massima concentrazione. La Spal ha fatto un buon cammino in Coppa e lo sta facendo anche in campionato. Dovremmo stare molto attenti perché l'obiettivo principale è passare il turno, servirà essere al massimo per evitare brutte figure", ha ammesso l’allenatore bianconero ai microfoni di Juventus TV.

"Rientrano De Ligt e Demiral. Gioca Buffon"

Pirlo affronta poi il capitolo formazione: "Bentancur riposerà di sicuro perché ha giocato tutta la partita contro il Bologna con un buco nel piede, abbiamo dovuto mettere tre punti dopo un minuto. Ha fatto un grande sacrificio, avrà bisogno di qualche giorno di riposo perché c'è da riassorbire questa contusione. De Ligt e Demiral rientrano, per il resto avremo una squadra molto competitiva. In porta ci sarà Buffon. Szczesny? Non so se è nel suo miglior momento, ma sta dando grande fiducia con grandi prestazioni e può ancora migliorare". L’allenatore della Juve traccia un bilancio di metà stagione: "È abbastanza positivo, potevamo avere qualche punto in più ma venendo da una stagione faticosa come quella dell'anno scorso qualche battuta d'arresto era normale ci fosse. Siamo ancora in lotta su tutto, il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo. Possiamo ancora migliorare, abbiamo grandi margini. Spero di avere presto la rosa al completo, così potremmo lavorare su i concetti; dall'inizio della stagione non siamo mai stati al completo", ha concluso Pirlo.