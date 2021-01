Milan, problemi muscolari per Kjaer e Brahim Diaz

Smaltita la delusione per la sconfitta nel finale contro l’Inter in Coppa Italia, al Milan resta l’apprensione per gli infortuni di Simon Kjaer e Brahim Diaz, entrambi costretti a lasciare il campo nella sfida di martedì. Preoccupano maggiormente le condizioni del difensore, che ha riportato un problema muscolare al retto femorale della coscia sinistra ed è stato sostituito da Tomori al 20’, che con ogni probabilità prenderà il suo posto anche per i prossimi impegni. Non sarà a disposizione di Stefano Pioli sicuramente per le gare di campionato con Bologna e Crotone e probabilmente anche per quella con lo Spezia. Kjaer si sottoporrà ad un’ulteriore risonanza magnetica la prossima settimana.