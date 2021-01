Il difensore inglese, che ha già esordito in Coppa Italia contro l'Inter, si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore rossonero: "Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, quando Maldini mi ha chiamato non ci ho pensato troppo. Voglio contribuire ai successi di questo club storico e sono felice di allenarmi con gente come Ibra e Mandzukic". Idee chiare sugli obiettivi da raggiungere: "Per lo scudetto non dobbiamo temere nessuno"

Pochi giorni dopo il suo arrivo al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea , ha già fatto il suo esordio in Coppa Italia nel derby contro l'Inter. Adesso Fikayo Tomori è pronto a giocare dal primo minuto anche in campionato: subentrato all'infortunato Kjaer nella gara contro i nerazzurri in settimana, il difensore dovrebbe sostituire proprio il danese al centro della difesa nel match contro il Bologna. Intervenuto in conferenza stampa , l'inglese classe ’97 si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore rossonero: " Sono felice di essere al Milan - ha esordito Tomori -, siamo in un momento positivo e io voglio dare il mio contributo. Darò tutto in campo . Io voglio far parte della storia del Milan , una società gloriosa che ha vinto tutto. Qui hanno giocato grandi difensori come Baresi, Maldini e Nesta, fin dal primo giorno ho respirato la tradizione di questo club . Voglio partecipare ai successi di questa società e sono convinto di aver preso la decisione giusta venendo qui . Quando mi ha chiamato Maldini , uno dei più grandi difensori di sempre, sono rimasto sorpreso ma non ci ho pensato molto prima di dirgli di sì ".

L'obiettivo scudetto e gli allenamenti con Ibra e Mandzukic

Nessun filtro per Tomori, che ha apertamente parlato dell'obiettivo del Milan: "Siamo primi in classifica e dobbiamo credere allo scudetto. Non dobbiamo avere paura di parlarne, ci crediamo tutti e sarebbe un grande risultato. Vogliamo vincere e non dobbiamo temere nessuno: ci sono tante squadre che ambiscono al titolo, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi". Poi un'analisi sul calcio italiano: "Rispetto al calcio inglese, ci sono alcune differenze: in Premier si gioca in maniera più aggressiva e fisica, qui bisogna stare più attenti alla tattica. Io sono qui per migliorare e per ascoltare i consigli di tutti. Nonostante la lingua, mi sto adattando abbastanza facilmente. Allenarsi con grandi giocatori come Ibra e Mandzukic è stata una bella sensazione. Voglio imparare tanto da loro. Ho sempre desiderato fare un’'esperienza nuova e credo che Milano e l'Italia siano il posto migliore per crescere come calciatore e come persona".