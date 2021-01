L'allenatore rossonero torna sull'episodio Ibra-Lukaku: "Non è stato bello e non giustifico quanto accaduto, ma Zlatan non è un razzista. È dispiaciuto, ma carico e motivato". Su Bennacer: "Sta meglio, ma non partirà dall’inizio. Diaz out, buon impatto di Tomori" PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Guardare avanti iniziando dalla gara contro il Bologna, che nelle idee del Milan dovrà essere quella del riscatto dopo il ko in campionato contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter. "Abbiamo fatto finora un ottimo percorso, rispetto a un anno fa abbiamo 18 punti in più. Siamo arrivati a 16-17 punti differenza da Juve e Inter nell'ultimo campionato, quindi il gap c'è. Noi stiamo lavorando per limare la differenza. Le prime 7 del campionato sono molto forti. Non dobbiamo guardare indietro, ma solo avanti. Pensiamo al Bologna che gioca un calcio intenso, servirà una grande prestazione per vincere. Dobbiamo mantenere il giusto equilibrio", ha ammesso Stefano Pioli in conferenza stampa in vista della gara del Dall’Ara, in programma sabato alle ore 15.

"Ibra è carico e determinato" la decisione Ibra e Lukaku, un turno a testa dopo la rissa Milan che punta anche sulla voglia di riscatto di Ibrahimovic, protagonista in negativo di uno spiacevole episodio insieme a Lukaku ed espulso nel derby di Coppa Italia contro l’Inter: "E' dispiaciuto per l'espulsione, ma molto carico e determinato per la partita di domani", ha affermato Pioli. Che ha poi aggiunto: "Non ci siamo detti nulla di particolare, da queste situazione ritroverà forza e determinazione. È tranquillo e motivato. Quanto successo con Lukaku non è stato bello, non giustifico l’accaduto ma sono cose che possono capitare in campo. Ibra non è certamente un razzista, ora mettiamo un punto su questa vicenda”. Pensiero di Pioli che si sposta ai prossimi impegni: "La squadra c'è e abbiamo le qualità per continuare a migliorare. Gli avversari ci sono anche e quindi dobbiamo continuare a lavorare. Arrivare in Champions non sarà facile, ma abbiamo le qualità per raggiungere questo obiettivo".