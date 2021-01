Serie A, le partite e gli orari della 20^ giornata

Inizia il girone di ritorno del campionato di Serie A, con ben 10 partite in programma nell'ultimo weekend del mese di gennaio. Si parte il venerdì sera, con l'anticipo tra il Torino e la Fiorentina. Tre, invece, gli anticipi del sabato, importantissimi in chiave scudetto. Il Milan, dopo la doppia delusione per la sconfitta interna con l'Atalanta e l'eliminazione dalla Coppa Italia dopo il derby con l'Inter, cerca riscatto al Dall'Ara contro il Bologna. Alle 18 scende in campo la Juventus, impegnata a Marassi contro la Sampdoria. Il sabato sera è dell'Inter: i nerazzurri ospitano il Benevento di Pippo Inzaghi. Le restanti sei gare sono in programma la domenica, con Spezia e Udinese ad aprire la giornata alle ore 12.30. Alle 15 il big match tra Atalanta e Lazio e le altre due sfide Cagliari-Sassuolo e Crotone-Genoa. Alle 18 al Diego Armando Maradona il Napoli riceve il Parma, mentre il posticipo delle 20.45 sarà quello dell'Olimpico tra Roma ed Hellas Verona.