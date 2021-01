Alla vigilia del match di Marassi, Claudio Ranieri svela la ricetta per affrontare la Juventus: "Serviranno serenità, abnegazione e fortuna. Siamo molto diversi dalla gara di andata e i giocatori non vedono l'ora di disputare partite come questa. La Juve ha cambiato allenatore ma sta facendo bene ed è una delle candidate per lo scudetto". Il match in diretta sabato su Sky Sport Serie A dalle ore 18

Claudio Ranieri sfida sabato la Juventus (diretta Sky Sport Serie A ore 18) nel turno di apertura del girone di ritorno. Un match particolare per l'allenatore romano, due stagioni sulla panchina bianconera tra il 2007 e il 2009, che dopo la scoppola subita nella gara di andata, è convinto che i suoi ragazzi abbiano appreso da quella lezione allo Stadium: "La Sampdoria di oggi è molto diversa da quella dell’andata - ha spiegato Ranieri in conferenza stampa -. Sono arrivati giocatori nuovi, altri sono entrati in forma. Quindi penso che la squadra possa ancora migliorare. Come si affronta la Juventus? Con serenità e abnegazione, e anche con un pizzico di fortuna. Squadre così possono sempre sfruttare la giocata di un campione. La Juve è in lotta per lo scudetto: ha cambiato allenatore ma sta facendo bene, è una candidata al primo posto in questo campionato molto bello e aperto, sia in testa che in coda".