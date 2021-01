Dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter, la Juventus è ripartita con numeri convincenti: tre vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, con otto gol segnati e zero subiti. Il modo migliore per prepararsi alla sfida contro la Sampdoria al Marassi, in programma sabato 30 gennaio alle 18 (diretta su Sky Sport Serie A). Pirlo incontrerà Ranieri, un allenatore che stima molto, come spiega in conferenza: "La Sampdporia è una buona squadra, viene da un ottimo periodo. Ha avuto innesti importanti, sono arrivati giocatori di qualità. Sarà una partita difficile, come tutte le partite contro le squadre di Ranieri, è un allenatore che stimo molto. Le scelte di formazione non saranno fatte in base all’impegno in Coppa Italia contro l’Inter, noi pensiamo una partita alla volta, manderemo in campo i giocatori migliori contro la Sampdoria. Ronaldo e Morata saranno titolari".