Inzaghi: "Domani come in Coppa, ma senza errori"

Quattro giorni dopo la sfida persa nei quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio cerca la rivincita contro l'Atalanta in campionato. Si giocherà ancora a Bergamo, in una sfida decisamente importante anche in ottica qualificazione alle prossime competizioni europee. Simone Inzaghi, intervenuto alla vigilia in conferenza stampa, ha analizzato la sfida di mercoledì scorso, in vista della "rivincita" di domani: "La partita di mercoledì è stata ottima, giocata molto bene, per lunghi tratti meglio dalla Lazio. In alcuni momenti non bisogna però commettere certi errori. Siamo delusi, volevamo la semifinale, forse l'avremmo meritata per quanto visto. Inizia il girone di ritorno e finora abbiamo messo da parte un discreto bottino, pensando anche alla qualificazione ottenuta in Champions. Sappiamo che per arrivare tra le prime 4 dovremo fare qualcosa in più, ma anche per le arrivare tra le prime 6. L'Atalanta è una squadra di valore, insieme alla Lazio dà fastidio alle squadre che hanno altri budget. Noi e loro ci stiamo provando a dare fastidio".