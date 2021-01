Gasperini: "Andata da record, guardiamo il Real"

Dopo la vittoria per 3-2 in Coppa Italia, l'Atalanta ospita per la seconda volta in pochi giorni la Lazio al Gewiss Stadium. I nerazzurri, che hanno conquistato la semifinale da giocare contro il Napoli, puntano a ripetersi anche in campionato, per staccare ulteriormente i biancocelesti e per inserirsi nelle primissime posizioni della classifica. Gian Piero Gasperini ha presentato così la gara contro la Lazio, che mette in palio punti pesanti in una fase della stagione decisiva: "C'è grande battaglia ed è un campionato diverso – le sue parole in conferenza stampa – Ci sono tante squadre coinvolte per i rispettivi obiettivi, noi vogliamo restare a lungo tra le primissime e poi tracceremo gli obiettivi. Con due punti puoi essere in Champions o fuori dall'Europa. Negli ultimi anni abbiamo sempre fatto gironi di ritorno importanti, quello di andata è stato da record. Real Madrid? Iniziamo a guardarli. La stagione è veramente anomala, abbiamo già giocato tante partite e stiamo ancora all'inizio del girone di ritorno. Non è il momento di bilanci, ma bisogna guardare di gara in gara. In dieci giorni ci giochiamo la finale di Coppa Italia e la gara contro il Real Madrid si avvicina. Cerchiamo di stare dietro a tutto, senza fare bilanci".