Bologna-Milan, dove vedere la partita in tv

Sabato di Serie A che si apre con il Milan, che tenterà di conservare il proprio vantaggio in testa alla classifica sul campo del Bologna: sfida tra Pioli e Mihajlovic, entrambi ex sulle panchine avversarie. La partita sarà trasmessa alle ore 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Sabato di campionato che si apre con il Milan, che cercherà di conservare il proprio vantaggio in testa alla classifica sul campo del Bologna. Comincia con questa sfida il girone di ritorno dei rossoneri, che proprio contro i rossoblù diedero il via alla loro corsa verso il comando, grazie alla decisiva doppietta di Zlatan Ibrahimovic nella gara d'andata. Campione svedese che sarà tra i protagonista anche nella partita di oggi, che vedrà di fronte sulle rispettive panchine due importanti ex: Stefano Pioli ritrova infatti il Bologna, allenato per tre stagioni dal 2011 al 2014, prima della parentesi di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Milan (che risale alla stagione 2015-2016).