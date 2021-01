L’Atalanta ha comunicato che il suo difensore è risultato positivo a un tampone per la ricerca del Covid-19 nel corso dei test effettuati venerdì. I successivi hanno dato esito negativo, in ogni caso il giocatore che è asintomatico, è in isolamento a casa

Un tampone positivo. Poi altri negativi. L’Atalanta ha comunicato in una nota che Cristian Romero è risultato positivo a un tampone per la ricerca del Covid-19 nel corso dei test effettuati venerdì 29 gennaio. I successivi hanno poi dato esito negativo. Il giocatore, che è senza sintomi, è in isolamento presso la sua abitazione. "La Società – si legge in un comunicato stampa - ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".