Infantino: "Mondiali in Qatar con stadi pieni"

Spagna: registrati quasi 80mila contagi in tre giorni

La Spagna ha registrato 79.686 nuovi casi di Covid-19 e 762 decessi da venerdì, secondo quanto riporta il ministero della Salute. L'incidenza del virus sulla popolazione cala e si attesta a 865 casi ogni 100mila abitanti, negli ultimi 14 giorni, dato però che per le autorità sanitarie continua ad essere "estremamente alto" anche se rappresenta un segnale "promettente". In totale in Spagna i casi dall'inizio della pandemia sono arrivati a 2.822.805 e i decessi a 59.081.