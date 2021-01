L’attaccante dell’Inter ha parlato dopo la vittoria contro il Benevento: "Stiamo cercando di arrivare al rinnovo. Sono contento qua e la gente mi ha sempre trattato bene. La società e il mister hanno fiducia in me e io sono felice. Esultanza? Sbaglio dei gol facili, devo migliorare sotto porta. Lukaku è sempre decisivo". Poi le parole di Stellini, vice di Conte: "Eriksen lavora duro, siamo felici. È un grande giocatore. E siamo contentissimi di Sanchez" INTER-BENEVENTO 4-0: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Un secco 4-0 per rispondere alla vittoria del Milan a Bologna e rincorrere ancora lo scudetto. L’Inter batte il Benevento e tiene viva la lotta al primo posto in classifica, che dista sempre 2 punti. Al termine della partita ha parlato a DAZN Lautaro Martinez, autore di un gol e un assist contro i giallorossi. A cominciare dalla trattativa per il suo rinnovo fino al 2024: "Stiamo cercando di arrivarci. Sono contento qua e la gente mi ha sempre trattato bene. La società e il mister hanno fiducia in me e io sono felice. Cerco sempre di dare il meglio in campo, poi quello che succede fuori si risolverà". Poi una parentesi sulla rabbiosa e liberatoria esultanza dopo la rete col Benevento: "Sbaglio dei gol facili e poi ne segno altri più difficili come questo. L’importante però è vincere, siamo un grande gruppo e siamo contenti di quanto stiamo facendo".

"Devo migliorare sotto porta. Lukaku sempre decisivo" "Se devo essere più cattivo sotto porta? Sono un attaccante e devo fare gol. Lavoro tanto per la squadra e capita qualche errore, ma in questo devo migliorare. Ogni giorno comunque darò tutto per l'Inter e per Conte" ha proseguito Lautaro parlando poi della partita di Lukaku, sembrato leggermente sottotono dopo la squalifica in Coppa Italia per la rissa con Ibra: "Lui è importante per noi, e oggi ha dimostrato che anche non essendo al 100% ha segnato due gol e ha giocato bene. Siamo felici, lavoriamo per questo e siamo sempre contenti di vincere. Se poi facciamo gol è ancora meglio. È stata una partita tosta, soprattutto nel primo tempo. Per fortuna abbiamo trovato il gol grazie a una loro autorete, e dopo abbiamo gestito bene la gara. Nel secondo tempo invece abbiamo segnato i gol che ci siamo mangiati nel primo".

Stellini: "Eriksen lavora duro, siamo felici. È un grande giocatore" Al termine della partita sono arrivate a Sky Sport anche le parole di Cristian Stellini, in panchina contro il Benevento al posto dello squalificato Conte (di cui è vice). Primo argomento, la grande gara di Eriksen da regista: "Siamo convinti di ciò che facciamo, ci stiamo lavorando e siamo felici della sua dedizione al lavoro. È un ragazzo intelligente e si vede in campo, si sta adattando rapidamente a un ruolo nuovo e stasera gli è venuto praticamente naturale. Deve lavorare duro e stare attento a entrambe le fasi. È un grande giocatore e sta entrando nel nostro ritmo. In carriera ha giocato in tanti ruoli del centrocampo e ha fatto anche la mezzala, questa posizione è nuova ma lui sa adattarsi facilmente. Sta lavorando per adeguarsi alla Serie A, non è facile per chi viene da un altro campionato. Lui lo ha fatto coi suoi tempi e siamo felici, ora deve proseguire così. Non è detto che giochi solo in questo ruolo. Ci aspettiamo adesso la continuità che sta dando ultimamente".