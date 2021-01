Il difensore azzurro analizza il momento della sua squadra, dopo la fiducia del presidente De Laurentiis all'allenatore e la vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia: "Il passaggio del turno ci ha dato un po' di serenità, ma noi siamo sempre stati vicini al nostro allenatore. Siamo pronti a dare il mille per cento per lui". E sugli obiettivi: "Dobbiamo puntare in alto, non siamo lontani da Milan e Inter"

Il Napoli ha ripreso un po' di fiato, battendo lo Spezia in Coppa Italia dopo la pesante sconfitta subita contro il Verona nell'ultima gara di campionato. Ribaltone che aveva messo in pericolo anche la posizione di Gennaro Gattuso, confermato poi dal presidente De Laurentiis dopo un incontro che ha visto presente anche la squadra. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di Sky Sport uno dei senatori del gruppo azzurro, Kalidou Koulibaly: "La vittoria con lo Spezia ha riportato un po' di serenità, siamo tornati a vincere dopo la sconfitta contro il Verona che è stata un po' pesante. Volevamo fare di più e vogliamo che la vittoria di giovedì sia un nuovo punto di partenza. Secondo me non c'era nemmeno bisogno dell'intervento del presidente per dare fiducia a Gattuso. Sappiamo che quando le cose vanno un po' meno bene, il mister viene subito messo in discussione. Questo ci dispiace, perchè sappiamo di dover essere noi giocatori a dover dare il 100% e penso che lo stiamo dando. Il mister ci aiuta, ci dà quella spinta che ci serve e gli siamo sempre stati vicini. Soprattutto lui sta molto vicino a noi, sappiamo quello che dobbiamo fare e vogliamo dare anche il mille per cento per Gattuso".