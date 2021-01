Dopo il ko di Verona e la vittoria sofferta in Coppa Italia con lo Spezia, il Napoli cerca punti contro il Parma: Gattuso sceglie il 4-3-3 con Lozano-Petagna-Insigne davanti. La squadra di D'Aversa non vince da 10 giornate e si trova al penultimo posto in classifica. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18.00. Disponibile su Sky Go, anche in HD