Atalanta-Lazio, dove vedere la partita in tv

Nerazzurri e biancocelesti si ritrovano dopo essersi appena sfidati nei quarti di finale di Coppa Italia. La Lazio è reduce da quattro vittorie di fila in Serie A e cerca il sorpasso in zona Champions sull'Atalanta, che è in striscia positiva in campionato da dieci giornate. Fischio d'inizio alle 15, diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)

Atalanta-Lazio, lo spettacolo è assicurato. Non solo è la sfida tra due delle squadre più in forma del campionato, ma è anche il remake della gara dei quarti di finale di Coppa Italia andata in scena appena quattro giorni i fa, quando i nerazzurri in inferiorità numerica hanno battuto i biancocelesti 3-2 conquistando l'accesso alle semifinali della competizione. La squadra di Inzaghi, dunque, proverà a trovare la rivincita e a dare seguito alle ultime quattro vittorie di fila in Serie A. Ma gli uomini di Gasperini, reduci da dieci risultati utili consecutivi in campionato, sono in uno stato di forma eccezionale. 36 punti in classifica per i nerazzurri, 34 per i biancocelesti: un vero e proprio scontro diretto in zona Champions.