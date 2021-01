L’allenatore del Genoa ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 in casa del Crotone: "Ho calciatori seri e capaci, tutto merito loro. Strootman è una grande persona e un esempio per i giovani, un giocatore vero. Abbiamo subìto zero gol nelle ultime quattro gare, fanno fatica tutti contro di noi"

Seconda vittoria consecutiva e zona retrocessione lontana 6 punti. Il Genoa vince 3-0 a Crotone grazie a una doppietta di Destro e una rete di Czyborra e prosegue nel suo momento magico, coinciso col ritorno in panchina di Ballardini, capace di collezionare la bellezza di 14 punti nelle ultime 7 giornate, gli stessi di Inter e Atalanta, 1 in meno di Milan e Juve e 2 rispetto alla Lazio, la migliore in questo scorcio di campionato. Un vero e proprio 'mago', come lo definisce a Sky Calcio Show il nostro Alessandro Bonan, che però attribuisce tutto il merito di questo score ai suoi giocatori: "Abbiamo calciatori seri e capaci, per questo arrivano certi risultati. Il merito è loro, della loro qualità e professionalità. Ci sono giocatori di spessore e di grande esperienza qui, ma anche tanto altro" ha dichiarato nel post partita. "Abbiamo la fortuna di avere uno come Strootman: un ragazzo meraviglioso, una grande persona e un esempio importante come altri, tipo Radovanovic, anche per i ragazzi più giovani. È ancora un giocatore vero, e in campo si vede. Poi in attacco ci sono calciatori che si completano a vicenda".