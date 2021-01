Scamacca in bilico fra Genoa, Sassuolo e Juventus

Il futuro dell’attaccante è in bilico tra Genoa, Sassuolo e Juventus, con l’importante offerta del Parma che però è stata per ora rifiutata. I bianconeri stanno pensando a un tentativo last minute, ma De Zerbi lo rivorrebbe in Emilia. Il Genoa ha però il pallino in mano e ha posto alcune condizioni alla cessione

È ancora incerto il futuro di Gianluca Scamacca. L’attaccante del Genoa (in prestito dal Sassuolo) rimane infatti al centro degli interessi di tante squadre: una fra tutte, la Juventus. Nonostante le parole di Pirlo nel post partita contro la Sampdoria ("Non dobbiamo per forza comprare un attaccante"), i bianconeri vorrebbero fare un tentativo last minute per il giocatore, provando a trovare una formula che possa convincere il Sassuolo (i neroverdi vorrebbero l’obbligo di riscatto, la Juve il diritto). Allo stesso tempo, però, De Zerbi rivorrebbe Scamacca in Emilia Romagna per rinforzare il reparto offensivo. Anche il Parma nelle ultime ore ha fatto un’offerta importante (inserendo l’obbligo di riscatto in caso di salvezza), che però è stata rifiutata dal Sassuolo. Da parte sua poi, il Genoa ha il pallino della situazione in mano: i rossoblù possono infatti decidere se recedere o meno dal prestito di un anno firmato la scorsa estate, e daranno il via libera ad un’operazione solamente se troveranno un sostituto in attacco (la pista Niang è sfumata) e se Scamacca non andrebbe a rinforzare una diretta concorrente.