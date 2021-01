L'attaccante bosniaco, escluso dai convocati da Fonseca, sorride e scherza nel prepartita dell'Olimpico con i nuovi arrivati in giallorosso El Shaarawy e Reynolds. Atteggiamento molto più disteso rispetto a otto giorni prima, in occasione della tribuna nel 4-3 contro lo Spezia, nella quale comunque non era mai parso realmente infastidito

La Roma sfida il Verona e Edin Dzeko è sulle tribune dell'Olimpico per assistere alla partita. Non sono passate inosservate le immagini dell'attaccante bosniaco impegnato ad accogliere nel prepartita il nuovo arrivato Bryan Reynolds, terzino destro americano arrivato dal Dallas in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni (con il club di provenienza che si tiene un 15% della futura rivendita del giocatore). Sorridente e apparso molto disteso rispetto a otto giorni fa, quando aveva assistito dagli spalti al 4-3 contro lo Spezia, Dzeko ha parlato a lungo con il nuovo arrivato, come a volergli introdurre il mondo Roma, e con El Shaarawy, tornato in giallorosso a un anno e mezzo dal suo addio. Un atteggiamento in un certo senso da 'capitano', che fanno pensare a un giocatore che si sente ancora parte della squadra e soprattutto fanno sperare i tifosi giallorossi in una riconciliazione con l'allenatore Fonseca a meno di 24 ore dalla chiusura della sessione di calciomercato invernale.