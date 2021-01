L'arrivo dell'americano Reynolds a Roma. VIDEO

Dopo El Shaarawy, la Roma accoglie un altro nuovo acquisto. È infatti atterrato in città Bryan Reynolds : il terzino destro americano arriva dal Dallas in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni , con il club di provenienza che si tiene un 15% della futura rivendita del giocatore. Per la chiusura della trattativa hanno avuto un ruolo determinante i rapporti tra i Friedkin e la proprietà del Dallas. Per Reynolds è pronto un contratto di 4 anni e mezzo a 700mila euro all'anno più bonus. il difensore inizialmente sembrava destinato alla Juventus , che l'avrebbe dovuto lasciare in prestito per 6 mesi al Benevento. Ora, però, Reynolds è pronto per la sua nuova avventura nella capitale che diventerà presto ufficiale.

Chi è Bryan Reynolds

Texano classe 2001, terzino destro di spinta che in molti aspetti somiglia a Cuadrado. Lo scorso anno è stato eletto dal proprio club miglior difensore, rivelazione e MVP assoluto della stagione. 185 centimetri d’altezza, forza fisica e tanta velocità le sue armi migliori. Abile in entrambe le fasi ma soprattutto in quella offensiva, tra dribbling e cross precisi per i compagni. Nel novembre del 2016 (a poco più di 14 anni) ha firmato il suo primo contratto professionistico diventando il più giovane calciatore della storia del club. Ha esordito in MLS nel 2019, poi nel 2020 ha iniziato a giocare con regolarità al Dallas diventandone titolare fisso. Si è messo in mostra nella scorsa stagione, dove ha collezionato 29 presenze tra regular season e playoff col Dallas, servendo anche 5 assist. In nazionale Usa Reynolds ha giocato nelle selezioni dall’Under 16 all’Under 19. In America è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio nazionale.