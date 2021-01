Napoli-Parma, dove vedere la partita in tv

Inizia il girone di ritorno, con il Napoli che riparte dalla sfida del Diego Armando Maradona contro il Parma. Nella scorsa stagione gli azzurri persero in casa contro i gialloblù, in quella che fu la gara d'esordio di Rino Gattuso. L'allenatore del Napoli spera ora di ottenere un risultato diverso, per avvicinarsi nuovamente alle posizioni di testa e per riscattare la brutta sconfitta di Verona. Il Parma di D'Aversa, invece, è in grave difficoltà e cerca punti pesanti per risalire dalla penultima posizione in classifica e conquistare la salvezza.