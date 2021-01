Roma-Verona, dove vedere la partita in tv

Il posticipo della 20^ giornata di Serie A è la sfida dell'Olimpico tra Roma e Verona: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, si chiude all'Olimpico, dove andrà in scena la sfida tra la Roma e il Verona. I gialloblù si stanno confermando alla grande in questa stagione e sono ottavi al termine di un grande girone d'andata, rappresentano quindi un avversario duro da affrontare anche alla luce dell'ultimo successo contro il Napoli. La Roma, invece, è al terzo posto e punta a ottenere una vittoria importante per restare agganciata al treno delle prime.